Изучение математики тренирует ваш мозг.

Люди, которые хорошо разбираются в математике, быстрее находят решения повседневных проблем и легче принимают решения. Недаром пожилым людям или пациентам с диагнозом болезнь Альцгеймера советуют решать головоломки, чтобы как можно дольше сохранять разум.

Многие думают, что если ребенок не собирается становиться инженером, достаточно умения выполнять несколько простых математических операций: складывать, вычитать, умножать, делить и вычислять проценты. Освоив решебник по математике 5 класс Мерзляк, ребенок справится с покупками и просчитает, выгоден ли кредит, предложенный банком. Но математика нужна не только для счета! Это также оказывает огромное влияние на то, как развивается наш мозг и как мы воспринимаем мир.

Изменяет ли математика наше поведение?

Ты мог бы сказать. Практика математического мышления помогает делать выводы, связывать факты и явления и правильно их классифицировать не только на листе бумаги или доске, но и в повседневных ситуациях. Люди, которые хорошо разбираются в математике, быстрее находят решения повседневных проблем и легче принимают решения. Они могут лучше прогнозировать последствия того или иного курса действий, анализировать плюсы и минусы конкретного решения.

Они также настойчивы в достижении своих целей. Они знают, что в жизни — как и в математической задаче — решение задачи может быть достигнуто разными способами, и не стоит отказываться от первого провала. Поэтому меня беспокоит, что во многих школах учителя оценивают своих учеников по бинарной системе, говоря им: «Вы можете либо можете, либо нет». Изучение математики — это процесс, дорога. Ученик, тот, кто не справился с задачей, не должен получать оценку, но его следует поощрять искать ошибки в своих рассуждениях. В повседневной жизни мы тоже никогда не узнаем все сразу! Способность называть ошибки и извлекать уроки из неудач позволяет нам совершенствоваться. Решение проблемы после нескольких попыток закаляет вас эмоционально, укрепляет самооценку.

Практика математического мышления помогает делать выводы, связывать факты и явления и правильно их классифицировать не только на листе бумаги или доске, но и в повседневных ситуациях. Люди, которые хорошо разбираются в математике, быстрее находят решения повседневных проблем и легче принимают решения. Они могут лучше прогнозировать последствия того или иного курса действий, анализировать плюсы и минусы конкретного решения. Они также настойчивы в достижении своих целей. Они знают, что в жизни — как и в математической задаче — решение задачи может быть достигнуто разными способами, и не стоит отказываться от первого провала.

Поэтому меня беспокоит, что во многих школах учителя оценивают своих учеников по бинарной системе, говоря им: «Вы можете либо можете, либо нет». Изучение математики — это процесс, дорога. Ученик, тот, кто не справился с задачей, не должен получать оценку, но его следует поощрять искать ошибки в своих рассуждениях. В повседневной жизни мы тоже никогда не узнаем все сразу! Способность называть ошибки и извлекать уроки из неудач позволяет нам совершенствоваться. Решение проблемы после нескольких попыток закаляет вас эмоционально, укрепляет самооценку.