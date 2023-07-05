Изумительно вкусное песочное печенье. Нежное и рассыпчатое: простой рецепт

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Помимо конфет и пирожных большую часть индустрии кондитерских сладких изделий занимает печенье. По приготовлению этот вид выпечки занимает минимальное количество времени и продуктов. При этом, печенье отлично заменяет как торты, так и иные десерты на праздничном столе.

В Германии печенье является не только сладким презентом к чаепитию. Также из этого продукта варится особый вид пива.

Мы расскажем, как приготовить простое печенье дома.

Ингредиенты для минутного печенья:

  • яйцо — шт.;
  • сливочное масло — 100 г;
  • сахар — 70 г;
  • мука — 210 г;
  • разрыхлитель — ч. л.;
  • соль — щепотка;
  • ванилин — щепотка.

Приготовление минутного печенья:

В миске соединяем размягченное сливочное масло с сахаром, ванилином и солью, смешиваем компоненты. Разбиваем в сливочную массу яйцо, перемешиваем до состояния кашицы.

В кашицу постепенно высыпаем муку и разрыхлитель, замешиваем мягкое тесто. Убираем тесто в целлофане в холодильник на 15 минут.

Раскатываем колобок теста в пласт толщиной 5-6 мм. На поверхности пласта вилкой создаем небрежные проколы по всему периметру.

При помощи формочки или стакана вырезаем печенье. Перекладываем печенье на противень, застеленный пергаментом.

Изумительно вкусное песочное печенье. Нежное и рассыпчатое: простой рецепт

Выпекать печенье следует 15 минут при 180 градусах в духовке.

Изумительно вкусное песочное печенье. Нежное и рассыпчатое: простой рецепт

Если вам нравится хрустящее печенье, то пласт можно раскатать потоньше.

После выпекания советуем посыпать печенье сахарной пудрой.

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