Известная французская газета Le Monde рассказала о жизни российского Севастополя

Фото: ForPost

Корреспондент всемирно известного французского издания Le Monde Бенуа Виткин на пять дней приехал в Крым и Севастополь. В своей статье он достаточно позитивно описал нынешнюю жизнь полуострова. Выдержку из материала приводит новостной портал ForPost.

«На берегах Чёрного моря в лучах июньского летнего солнца блистает Севастополь. Самый русский город на всём полуострове, основанный Екатериной II, переживший осаду в 1854 и 1941 и заботливо восстановленный Сталиным после 1945 года. Севастополь вновь обрёл свой блеск и хочет, чтобы об этом узнали», — подчёркнуто в материале.

Французский журналист посетил VIII Большой Севастопольский офицерский бал. Он назвал это мероприятие «военно-гражданским событием и символом славного возвращения России».

«Этим летним вечером местные пары, а также пары из городов от Владивостока до Кронштадта и Балтийска, красивые и элегантные, вальсируют на фоне великолепного убранства Михайловской батареи; их хореография отшлифована и подготовлена заранее. Добро пожаловать в XIX век, век беззаботности и русской воинской славы!» — написал Бенуа Виткин.

В статье журналист уделил внимания разным районам полуострова: и тем, которые живут за счёт сельского хозяйства, и тем, которые представляют интерес для туристов. Он отметил и серьёзные финансовые вложения в инфраструктуру полуострова, для которого «нет ничего слишком красивого».

Крым, по словам Бенуа, не только невероятно красивый, но и важный стратегический регион — «витрина завоевательной России», за воссоединение с которой выступило большинство из опрошенных журналистом жителей.