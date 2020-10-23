Извлеченную из скалы мощную авиабомбу уничтожили под Севастополем

Фото: ГУ МЧС по Севастополю

Авиабомбу, которую днём ранее пиротехники МЧС извлекли из скалы в частном секторе Севастополя, успешно уничтожили. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Пятидесятикилограммовую бомбу производства Германии на территории своего участка нашел житель Перекомского переулка. Вчера пиротехники при содействии других экстренных служб и ведомств успешно извлекли боеприпас из каменной толщи. Операция была непростой –пиротехники работали в сложных условиях: находка располагалась в толще известняка на высоте около 4-х метров, буквально нависая над жилыми постройками. В опасную зону попадало более 50-ти домов, жильцы которых на время работ были эвакуированы в безопасное место. Благодаря слаженности и профессионализму сотрудники МЧС мастерски справились с задачей.

Вместе с немецкой авиабомбой 23 октября также уничтожили один снаряд советского производства, найденный ранее на территории севастопольского региона. В операции помогали специалисты Черноморского флота.