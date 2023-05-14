Изумительно вкусно: рецепт рулета из блинчиков с заварным кремом и вишней (видео)

После приготовления рулет лучше некоторое время подержать в холодильнике.

Если не знаете, чем порадовать своих сладкоежек, а хочется удивить их чем-то необычным и очень вкусным, предлагаем приготовить рулет из блинчиков с заварным кремом и вишней. Сочетание этих вкусов никого не оставит равнодушным. Своим рецептом блюда поделилась кулинарный блогер Тати Чуднова.

Рулет из блинчиков с заварным кремом и вишней

Ингредиенты:

Для блинчиков (сковородка диаметром 24 см) на 6 шт:

яйцо — 1 шт;

молоко — 150 мл;

рисовая или пшеничная мука — 25 гр;

кукурузный крахмал — 25 гр;

какао — 10 гр;

подсластитель или сахар — по вкусу ⠀

щепотка соли;

оливковое или растительное масло — 5 мл

Для крема:

молоко — 300 мл;

желток — 1 шт;

кукурузный крахмал — 20 гр;

подсластитель/сахар по вкусу.

Для вишневого конфитюра:

вишня (замороженная) — 150 гр;

подсластитель или сахар — 20 гр;

кукурузный крахмал — 7 гр.

Способ приготовления:

Сначала готовим блинчики. Для этого все ингредиенты хорошо смешать с помощью миксера, чтобы не было комочков. Тесто получается жидким, так и должно быть. Перед жаркой первого блинчика смазать сковороду каплей растительного масла. Жарить на среднем огне приблизительно по 30 секунд с каждой стороны. Дать остыть.⠀

Далее — очередь крема. Все ингредиенты хорошо перемешать и поставить на средний огонь. Постоянно помешивая, не доводя до кипения, варить до загустения. Дать остыть. ⠀

Следующий этап — вишневый конфитюр. Замороженную вишню сложить в сотейник или кастрюлю с толстым дном и поставить на средний огонь, добавить подсластитель, мешать до растворения сахара на маленьком огне. Добавить крахмал и, помешивая, варить массу до загустения. Снять с огня и дать остыть.

Затем на пищевую пленку положить первый блинчик, смазать кремом и, немного отступив от края, положить следующий и снова смазать кремом. Так повторять, пока не закончатся блинчики и крем. Сверху нанести конфитюр и свернуть блинчики в рулет от первого к последнему, замотав все в пищевую пленку. Отправить в холодильник на несколько часов. При подаче порезать на порции.

Ранее Фокус писал, как приготовить ажурные блинчики.