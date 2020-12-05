Изумрудное озеро стало коричневой лужей. Засуха лишает Крым красот природы?

В ноябре на территории и без того страдающего от недостатка воды Крыма преобладал антициклональный тип погоды, поэтому снова было сухо. И влияет это не только на жизнь людей: накануне российские СМИ забили тревогу — мол, в Крыму под угрозой исчезновения оказалось известное озеро Панагия, оно же Изумрудное. Правда ли это и как меняются водные достопримечательности полуострова в условиях дефицита осадков, выяснил «АиФ-Крым».

Нет осадков — нет озер

Как известно, вода приходит на землю из атмосферных осадков в виде снега и дождя. Они наполняют поверхностные водотоки — озера, реки — и уходят в недра земной коры, создавая там запасы подземных вод. Если атмосферные осадки не выпадают в том объеме, который нам необходим, происходит то, что мы сейчас наблюдаем в Крыму.

Этот год не единственный в своем роде. Засухи в Крыму, подобные нынешней, цикличны и проходят с периодичностью раз в 7-11 лет. Кроме того, полуостров видел и более серьезные засухи, которые приводили к массовой миграции населения и человеческим жертвам.