Изысканная закуска для легкого летнего перекуса или под вино

Безусловно, что вы знаете несколько рецептов элементарных закусок к бокалу игристому, но этот по-настоящему особенный. Попробуйте и вы будете приятно удивлены.

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Изысканная закуска из запеченных персиков, голубого сыра и орешков идеально подойдет для легкого летнего перекуса или вина. Ее легко готовить дома, ведь не нужно долго стоять на кухне. За вас все сделает духовка.

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Кроме персиков можно выбирать груши, абрикосы, яблоки или нектарины. С каждым из этих фруктов блюдо будет играть новыми красками.

Рецепт запеченных персиков с творогом и орешками

Время: 20 минут

20 минут Порции: 4

Ингредиенты:

– 4 персика;

– сыр с голубой плесенью;

– горсть грецких орехов;

– мед.

Приготовление:

Моем персики, разрезаем пополам и достаем косточку. В каждую половинку кладем большой кусок любящего сыра (бри или с плесенью).

Фрукты выкладываем в форму смазанную маслом и запекаем около 15 минут при температуре 175 градусов.

Готовые фрукты обильно посыпаем орешками, поливаем медом и по желанию декорируем ягодами. Это все настолько быстро и настолько эффектно и вкусно, что обязательно к приготовлению.

Приятного аппетита!

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