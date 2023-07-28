Изысканно и необычно: рецепт салата с хрустящими баклажанами

Жареные баклажаны придают салату особый вкус.

Рецептов салатов с баклажанами очень много, поскольку этот овощ пользуется заслуженной популярностью благодаря своему вкусу и полезным свойствам. Однако сегодня мы предлагаем попробовать салат с хрустящими баклажанами по рецепту блогера Тати Чудновой. Думаем, для многих такой рецепт станет настоящей находкой.

Салат с хрустящими баклажанами

Ингредиенты:

баклажан – 1 шт;

соль;

крахмал;

помидор – 1 шт;

петрушка/кинза;

моцарелла в собственном соку;

бальзамический соус.

Способ приготовления:

Баклажан помыть, нарезать кубиками, сложить в миску, посолить и оставить на 15 минут, чтобы сошли лишняя горечь и влага.

Далее баклажаны смешать с крахмалом, отряхнуть с них все лишнее и обжарить на большом количестве масла до золотистого цвета. Желательно после этого положить баклажан на бумажное полотенце, чтобы стек излишний жир.

Помидор порезать крупными кубиками, петрушку или другую зелень порвать руками, сыр порвать на кусочки. Все сложить на блюдо и полить соусом.

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