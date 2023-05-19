Изысканно, как в Париже. Рецепт картофеля гратен дофинуа

Это картофельная запеканка, но она готовится со специями и сливками и становится очень нежной и вкусной.

Гратен дофинуа — это картофельная запеканка по-французски, которая готовится из тонких ломтиков картофеля, сливок, сыра, чеснока и мускатного ореха. Это блюдо имеет давнюю историю и считается одним из самых изысканных гарниров во французской кухне.

Гратен дофинуа подается горячим или теплым, с мясом, рыбой или овощами. Фокус расскажет, как его приготовить.

Гратен дофинуа

Ингредиенты:

800 г картофеля;

200-300 мл сливок (20-33% жирности);

2 лавровых листа;

1/2 ч. л. мускатного ореха;

2 зубчика чеснока;

100 г пармезана (или грюйера);

соль и перец, сливочное масло.

Разогрейте духовку до 180 градусов. Картофель почистите, помойте и нарежьте тонкими ломтиками ножом или с помощью мандолины. Не промывайте нарезанный картофель, чтобы не смыть крахмал, который понадобится для загустения сливок.

Нарезанный картофель выложите в широкую кастрюлю или сотейник, залейте сливками (они должны полностью покрывать картофель), добавьте соль, перец, раздавленные зубчики чеснока, мускатный орех и лавровый лист. Поставьте на средний огонь, доведите до кипения и варите 5-7 минут. Если сливки сильно загустеют, вы можете добавить немного молока.

Лавровый лист и чеснок удалите. Переложите половину картофеля со сливками в форму для запекания и посыпьте сверху половиной тертого пармезана, затем выложите вторую половину картофеля, кусочек сливочного масла и снова посыпьте оставшимся сыром.

Запекайте гратен в духовке в течение 30 минут. На поверхности гратена должна образоваться румяная корочка.

Готовый гратен дофинуа выньте из духовки и дайте немного остыть, чтобы сырно-сливочный соус слегка загустел. Подавайте горячим или теплым, нарезая порционными кусочками.

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