Рецепты Изысканный десерт без забот: самый нежный торт без выпечки с ягодами По Admin - 24 июня, 2023 0 34 Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Торт, для которого не нужно включать духовку, – именно то, что нужно в жару. Создайте себе приключение и приготовьте эту вкусность вместе с родными. Когда нет времени на приготовление, но очень хочется чего-нибудь сладенького, выручит рецепт десерта без выпечки. Легкий в исполнении торт можно приготовить с любой ягодой. Интересно В чем секрет популярности наггетсов и как через несколько минут их «Легко!» подать на стол Рецепт торта без выпечки с клубникой Время: 25 минут + 3 часа у холодильнике Порций: 8 Соблазнительный десерт / Фото ingmar Ингредиенты: основа: – 150 грамм печенья; – 1 чайная ложка корицы; – 1 столовая ложка сахарной пудры; – 100 грамм масла; черничная начинка: – 500 грамм черники; – 10 грамм желатина; – 50 миллилитров вишневого сока; – 200 грамм кисломолочного сыра; – 400 миллилитров жирных сливок; – 75 грамм сахарной пудры; – 1 столовая ложка лимонного сока. Приготовление: Ягоды промойте и обсушите. Форму для выпечки диаметром 18 сантиметров тонко смажьте сливочным маслом. Печенье нужно измельчить в мелкую крошку. Можно это сделать скалкой. Добавьте корицу, сахар и масло и хорошо перемешайте. Получившуюся массу выложите на дно формы, прижмите и поставьте в холодильник. Взбейте ягоды в блендере, оставив горсть-две для украшения. Добавьте вишневый сок и перемешайте. Добавьте просеянную сахарную пудру и сок лимона и еще раз смешайте. Желатин залейте небольшим количеством холодной воды, оставьте для набухания. Затем поместите желатин в кастрюлю и растворите его на медленном огне. В тёплый, но не горячий желатин добавьте столовую ложку сливок и перемешайте до однородности. Добавьте в ягодную массу и тщательно перемешайте. Добавить оставшиеся сливки, перетертый сыр, снова тщательно перемешайте. Вылейте получившуюся массу в форму и поставьте в холодильник на несколько часов. Перед подачей украсить оставшимися ягодами. Также для украшения можно использовать взбитые сливки. Успейте приготовить особые летние блюда из клубники. На Перекоп.инфо можно прочитать про:Такой в магазине не найдешь – рецепт вареной колбасыЛегендарный львовский сырник – рецепт КлопотенкоВкус детства – готовим торт СпартакДва крутых рецепта. Что приготовить из молодого картофеляКак из Италии – рецепт пасты с сезонными овощами