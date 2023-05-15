Изысканный сыр из обычного молока: приготовите всего за 1 час

Вы можете приготовить домашний сыр из простейших и очень бюджетных продуктов.

На весь процесс понадобится всего 1 час, из которого вы будете заняты всего 10 минут.

Вам будут нужны всего 4 ингредиента:

3 литра молока;

0,09 литра чистой воды;

поваренная соль (количество на ваш вкус);

3 столовые ложки 9% уксуса.

Возьмите большую кастрюлю и вылейте туда все молоко.

Поставьте посуду на умеренный огонь и доведите жидкость до +90 градусов.

Следите за тем, чтобы она не закипела.

В отдельной емкости смешайте воду и столовый уксус.

Максимально уменьшите огонь, снимите пенку и очень медленно добавляйте в молоко уксусный раствор.

Все это время не прекращайте помешивать содержимое кастрюли.

Уберите посуду с плиты, когда увидите, что вместо молока появилась сыворотка и белые хлопья.

Возьмите дуршлаг и застелите дно несколькими слоями марлевой ткани.

Аккуратно достаньте приготовленный сыр из кастрюли и переложите его в дуршлаг на марлю.

Через 10 минут смените сторону у сыра и посыпьте его солью.

Сверху положите на продукт пищевую пленку и не трогайте до тех пор, пока он полностью не охладится.

Затем снова переверните его и посолите еще раз.