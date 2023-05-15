Изысканный сыр из обычного молока: приготовите всего за 1 час

Вы можете приготовить домашний сыр из простейших и очень бюджетных продуктов.
На весь процесс понадобится всего 1 час, из которого вы будете заняты всего 10 минут.
Вам будут нужны всего 4 ингредиента:
- 3 литра молока;
- 0,09 литра чистой воды;
- поваренная соль (количество на ваш вкус);
- 3 столовые ложки 9% уксуса.
Возьмите большую кастрюлю и вылейте туда все молоко.
Поставьте посуду на умеренный огонь и доведите жидкость до +90 градусов.
Следите за тем, чтобы она не закипела.
В отдельной емкости смешайте воду и столовый уксус.
Максимально уменьшите огонь, снимите пенку и очень медленно добавляйте в молоко уксусный раствор.
Все это время не прекращайте помешивать содержимое кастрюли.
Уберите посуду с плиты, когда увидите, что вместо молока появилась сыворотка и белые хлопья.
Возьмите дуршлаг и застелите дно несколькими слоями марлевой ткани.
Аккуратно достаньте приготовленный сыр из кастрюли и переложите его в дуршлаг на марлю.
Через 10 минут смените сторону у сыра и посыпьте его солью.
Сверху положите на продукт пищевую пленку и не трогайте до тех пор, пока он полностью не охладится.
Затем снова переверните его и посолите еще раз.