Жаренка

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Описание приготовления:

Для жаренки лучше всего подойдут свежие лесные грибы, особенно лисички, но можно использовать замороженные и даже шампиньоны. Сметану можете заменить на натуральный густой йогурт. Жаренку можно готовить и в персональных горшочках для запекания.

Назначение: На обед / На ужин
Основной ингредиент: Мясо
Блюдо: Горячие блюда
География кухни: Белорусская / Европейская

Состав / Ингредиенты:

  • Свинина 400 Грамм (мякоть)
  • Морковь 1 Штука
  • Репчатый лук 1 Штука (среднего размера)
  • Грибы 300 Грамм
  • Сметанa 6 Ст. ложек (любой жирности)
  • Бекон 100 Грамм
  • Соль По вкусу
  • Перец черный По вкусу
  • Масло растительное 2 Ст. ложки (без запаха)
  • Картофель 7 Штук (среднего размера)
  • Зелень По вкусу

Количество порций 4

Калорийность

142 ккал

Калорийность

7 г

Белки

10 г

Жиры

7 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Жаренка»

Жаренка

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления жаренки.

Жаренка

В сковороду налейте одну столовую ложку растительного масла и разогрейте на среднем огне. Бекон порежьте на части и обжарьте до румяной корочки, переложите в форму для запекания.

Жаренка

Мясо порежьте на куски и выложите в сковороду после бекона. Морковь почистите, порежьте крупными кусочками и добавьте к мясу.

Жаренка

Репчатый лук почистите, мелко порежьте и половину добавьте в сковороду. Обжаривайте все на среднем огне в течение 10 минут, перемешивая. Посолите и переложите в тарелку.

Жаренка

В сковороду налейте оставшееся растительное масло и репчатый лук. Выложите грибы порезанные дольками и обжаривайте все на среднем огне в течение 5 минут, перемешивая.

Жаренка

Добавьте в сковороду пять столовых ложек сметаны, перемешайте, посолите, поперчите и тушите все в течение 3 минут на медленном огне.

Жаренка

Картофель почистите и порежьте дольками, выложите на бекон, посолите.

Жаренка

На картофель ровным слоем распределите обжаренное мясо с морковью.

Жаренка

Мясо покройте грибами в сметане, влейте воду, смешанную с оставшейся сметаной.

Жаренка

Форму с жаренкой поставьте в горячую духовку и запекайте в течение одного часа, снимите фольгу и подержите еще 10 минут. После этого достаньте форму и сразу подавайте к столу.

Жаренка

Приятного аппетита!

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