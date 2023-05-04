Описание приготовления:
Для жаренки лучше всего подойдут свежие лесные грибы, особенно лисички, но можно использовать замороженные и даже шампиньоны. Сметану можете заменить на натуральный густой йогурт. Жаренку можно готовить и в персональных горшочках для запекания.
Назначение: На обед / На ужин
Основной ингредиент: Мясо
Блюдо: Горячие блюда
География кухни: Белорусская / Европейская
Состав / Ингредиенты:
- Свинина 400 Грамм (мякоть)
- Морковь 1 Штука
- Репчатый лук 1 Штука (среднего размера)
- Грибы 300 Грамм
- Сметанa 6 Ст. ложек (любой жирности)
- Бекон 100 Грамм
- Соль По вкусу
- Перец черный По вкусу
- Масло растительное 2 Ст. ложки (без запаха)
- Картофель 7 Штук (среднего размера)
- Зелень По вкусу
Количество порций 4
Калорийность
142 ккал
Калорийность
7 г
Белки
10 г
Жиры
7 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Жаренка»
Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления жаренки.
В сковороду налейте одну столовую ложку растительного масла и разогрейте на среднем огне. Бекон порежьте на части и обжарьте до румяной корочки, переложите в форму для запекания.
Мясо порежьте на куски и выложите в сковороду после бекона. Морковь почистите, порежьте крупными кусочками и добавьте к мясу.
Репчатый лук почистите, мелко порежьте и половину добавьте в сковороду. Обжаривайте все на среднем огне в течение 10 минут, перемешивая. Посолите и переложите в тарелку.
В сковороду налейте оставшееся растительное масло и репчатый лук. Выложите грибы порезанные дольками и обжаривайте все на среднем огне в течение 5 минут, перемешивая.
Добавьте в сковороду пять столовых ложек сметаны, перемешайте, посолите, поперчите и тушите все в течение 3 минут на медленном огне.
Картофель почистите и порежьте дольками, выложите на бекон, посолите.
На картофель ровным слоем распределите обжаренное мясо с морковью.
Мясо покройте грибами в сметане, влейте воду, смешанную с оставшейся сметаной.
Форму с жаренкой поставьте в горячую духовку и запекайте в течение одного часа, снимите фольгу и подержите еще 10 минут. После этого достаньте форму и сразу подавайте к столу.
Приятного аппетита!