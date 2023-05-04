Описание приготовления:

Для жаренки лучше всего подойдут свежие лесные грибы, особенно лисички, но можно использовать замороженные и даже шампиньоны. Сметану можете заменить на натуральный густой йогурт. Жаренку можно готовить и в персональных горшочках для запекания.

Назначение: На обед / На ужин

Основной ингредиент: Мясо

Блюдо: Горячие блюда

География кухни: Белорусская / Европейская

Состав / Ингредиенты:

Свинина 400 Грамм (мякоть)

Морковь 1 Штука

Репчатый лук 1 Штука (среднего размера)

Грибы 300 Грамм

Сметанa 6 Ст. ложек (любой жирности)

Бекон 100 Грамм

Соль По вкусу

Перец черный По вкусу

Масло растительное 2 Ст. ложки (без запаха)

Картофель 7 Штук (среднего размера)

Зелень По вкусу

Количество порций 4

Калорийность

142 ккал

Калорийность

7 г

Белки

10 г

Жиры

7 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Жаренка»

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления жаренки.

В сковороду налейте одну столовую ложку растительного масла и разогрейте на среднем огне. Бекон порежьте на части и обжарьте до румяной корочки, переложите в форму для запекания.

Мясо порежьте на куски и выложите в сковороду после бекона. Морковь почистите, порежьте крупными кусочками и добавьте к мясу.

Репчатый лук почистите, мелко порежьте и половину добавьте в сковороду. Обжаривайте все на среднем огне в течение 10 минут, перемешивая. Посолите и переложите в тарелку.

В сковороду налейте оставшееся растительное масло и репчатый лук. Выложите грибы порезанные дольками и обжаривайте все на среднем огне в течение 5 минут, перемешивая.

Добавьте в сковороду пять столовых ложек сметаны, перемешайте, посолите, поперчите и тушите все в течение 3 минут на медленном огне.

Картофель почистите и порежьте дольками, выложите на бекон, посолите.

На картофель ровным слоем распределите обжаренное мясо с морковью.

Мясо покройте грибами в сметане, влейте воду, смешанную с оставшейся сметаной.

Форму с жаренкой поставьте в горячую духовку и запекайте в течение одного часа, снимите фольгу и подержите еще 10 минут. После этого достаньте форму и сразу подавайте к столу.

Приятного аппетита!