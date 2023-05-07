Рецепты Жареное молоко – такой вкусной закуски вы еще не пробовали По Admin - 7 мая, 2023 0 53 Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Когда хочется вкусной горячей закуски, мы преимущественно жарим творог во фритюре. Но пробовали ли вы когда-нибудь жареное молоко? Жареное молоко – это новый и очень интересный рецепт. Мы и подумать не могли, что из молока можно приготовить такую вкусную закуску, как сыр. Читайте также Как организовать идеальный пикник: рецепты из курятины на любой вкус Рецепт жареного молока Время: 4 часа Порции: 4 Ингредиенты: – 1,1 литра молока; – 3 яйца; – 80 граммов сахара; – 150 граммов крахмала или муки; – цедра 1 лимона или апельсина; – палочка корицы; – ваниль. Для жарки: – 3 яйца; – мука; – масло. – сахар для посыпки. Приготовление: В антипригарную кастрюльку наливаем 700 граммов молока, соединяем с нарезанной цедрой лимона, корицей и ванилью. Подогреваем, чтобы молоко было горячее. ️Отдельно смешиваем сахар с крахмалом, добавляем молоко, яйца и хорошо перемешиваем. По чуть-чуть добавляем горячее молоко, постоянно помешивая. Переливаем будущий крем обратно в кастрюлю и подогреваем помешивая до загустения. ️Перекладываем крем в силиконовую форму или в стеклянную/керамическую (надо выстелить пищевой пленкой), накрываем сверху пленкой и охлаждаем. Кладем в морозилку на 2 – 3 часа, чтобы крем застыл. Взбалтываем яйца, нарезаем крем, вмокаем в яйца, затем в муку, жарим с каждой стороны до золотистости на разогретой сковороде. Для подачи посыпаем сахаром. Приятного аппетита! На Перекоп.инфо можно прочитать про:Чесночно сырный багет – простое блюдо из доступных ингредиентовДавний гуцульский рецепт – готовим коломыйские кныдли из картофеляУкраинские крученики из курятины – вкус, который невозможно забытьРецепт: Торт «Медовик классический» — с карамельным кремом и шоколадно ягодным декором! ♥Смакуем последний вечер выходных: легкие рулетики с сосисками