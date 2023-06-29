Жареные бананы в карамельном соусе: легкий рецепт оригинального десерта

Сладость карамели и мягкий вкус банана дают потрясающее сочетание.

Бананы уже давно стали привычным явлением в нашем меню. Их едят свежими, добавляют в салаты и десерты. Сегодня предлагаем вам приготовить жареные бананы в карамельном соусе. Такое блюдо понравится всем своим сбалансированным вкусом и станет одним из самых любимых в меню сладкоежек. Рецептом такого десерта поделились в блоге «Рецепты каждый день».

Жареные бананы в карамельном соусе

Ингредиенты:

банан – 4 шт. (спелых);

кунжут – 1 ст. л;

коричневый сахар – 4 ст. л;

сливочное масло – 30 гр;

сливки 33% – 100 мл;

сливочное мороженое – для подачи.

Способ приготовления:

Бананы очистить от кожуры, каждый разрезать вдоль пополам и равномерно посыпать двумя столовыми ложками коричневого сахара.

Кунжут обжарить на слабом огне до золотистого цвета.

Бананы обжарить с обеих сторон до золотистого цвета, снять со сковороды и переложить на тарелку. Накрыть ее фольгой и держать в теплом месте.

Приготовить карамельный соус. Для этого в ту же сковороду, где жарились бананы, добавить оставшийся коричневый сахар и сливочное масло. Поставить на слабый огонь.

Очень осторожно влить сливки, затем добавить кунжут. Перемешать и варить 3-4 минуты.

Жареные бананы разложить по пиалам. Полить горячим карамельным соусом, сверху уложить шарики сливочного мороженого.

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