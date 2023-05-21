Жареные цукини с соусом из сметаны и чеснока – вкусно и экономно

Кабачки – самый простой овощ, который можно вырастить на огороде. Он растет совсем без ухода и выгоден тем, что стоит копейки, а блюда из него получаются замечательные.

Фокус предлагает вам простой и вкусный рецепт, который отлично подойдет для использования огромного урожая цукини в летний сезон. Вы можете подавать эти оладьи как закуску или гарнир к мясу, салату или даже с яичницей. Для приготовления оладий вам понадобятся кабачки, яйцо, мука, зеленый лук, травы и лимон. Для соуса используем сметану, чеснок, лимонный сок и цедру.

Жареные цукини с соусом из сметаны и чеснока

Ингредиенты

450 г цукини (около 3 средних), крупно натертых;

1 чайная ложка соли.

Для соуса:

120 мл сметаны (можно заменить греческим йогуртом);

1 зубчик чеснока, мелко нарезанный, около 1 чайной ложки;

1/2 чайной ложки лимонной цедры;

1 чайная ложка лимонного сока;

Щепотка соли.

Для оладий:

1 большое яйцо;

60 г пшеничной муки;

3 зеленых лука, мелко нарезанных;

1 чайная ложка свежего тимьяна, мелко нарезанного;

1 чайная ложка свежего базилика, мелко нарезанного;

1/2 чайной ложки лимонной цедры;

1 чайная ложка соли (больше по вкусу);

1/4 чайной ложки черного перца;

120 мл оливкового масла.

Посолите натертый цукини и дайте ему стечь в дуршлаге над миской в течение 10 минут. Затем выжмите избыточную жидкость руками или полотенцем. Приготовьте соус: в небольшой миске смешайте сметану, чеснок, лимонную цедру, лимонный сок и щепотку соли. Перемешайте и поставьте в холодильник до подачи. Приготовьте оладьи: в большой миске взбейте яйцо. Добавьте муку, зеленый лук, тимьян, базилик, лимонную цедру, соль и перец. Перемешайте до однородности. Добавьте отжатый цукини и хорошо перемешайте.

Обжаривайте оладьи в большой сковороде разогрейте масло на среднем огне. Выкладывайте по одной столовой ложке теста на сковороду и разравнивайте его в форме круга диаметром около 5 см. Обжаривайте по 3-4 оладья за раз в течение 3-4 минут до золотистого цвета с одной стороны, затем переверните и обжаривайте еще 2-3 минуты с другой стороны.

Переложите готовые оладьи на бумажные полотенца и слейте лишнее масло. Подавайте горячими или теплыми со сметанным соусом или просто со сметаной или йогуртом.

Приятного аппетита!

А еще вы можете приготовить салат «Пармиджано» с баклажанами.