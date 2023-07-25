Обжаренные кабачки в масле — это однозначно вкусно, но не оригинально. Есть более свежий и интересный вариант приготовления такого аппетитного овоща. Советуем презентовать гостям жареные кабачки в томатном соусе. Ваши близкие будут в восторге от такого необычного и в то же время простого блюда.

Кстати, подавать кабачки, пропитанные пряным соусом, следует с зеленью. Промойте немного свежего укропа. Обсушите его. Мелко нарежьте укроп и присыпьте им готовую закуску. Идеальная подача!

Как приготовить жареные кабачки в томатном соусе

Для приготовления этого ароматного блюда, рекомендуем брать кабачки приблизительно одинакового размера. Так у вас выйдут аккуратные колечки, которые в готовой закуске будут выглядеть очень красиво.

Ингредиенты

Кабачок3 шт. Соль по вкусу Пшеничная мука по вкусу Томатная паста2 ст. л. Уксус2 ч. л. Сахар1 ч. л. Черный перец (молотый) по вкусу Подсолнечное масло по вкусу Вода1 стак. Чеснок3 зуб.

Приготовление

Тщательно промойте кабачки. Обсушите их и удалите плодоножки. Нарежьте кабачки кружочками. Поместите их в глубокую емкость. Слегка присолите. Оставьте на 15 минут при комнатной температуре. Обваляйте каждый овощной кружочек в пшеничной муке (стряхните лишнюю). Обжарьте на разогретой сковороде с подсолнечным маслом кабачки с двух сторон до золотистости. Выложите их на бумажное полотенце для удаления лишнего жира.Приготовьте соус. Разогрейте сковороду с небольшим количеством подсолнечного масла. Выложите томатную пасту. Обжаривайте ее в течение 1 минуты, активно помешивая. Затем влейте воду и уксус. Добавьте сахар, соль и черный молотый перец. Хорошенько перемешайте. Очистите чеснок. Пропустите его через пресс. Добавьте чеснок в сковороду. Снова перемешайте все ингредиенты. Доведите содержимое сковороды до кипения. Через 2–3 минуты уберите томатный соус с огня.Поместите обжаренные кабачки в глубокую миску. Залейте их готовым соусом. Оставьте блюдо на кухне до полного остывания. Готово!

Пока кабачки, залитые томатным соусом, будут остывать при комнатной температуре, они успеют хорошенько настояться. Так вы получите бесподобные овощные колечки, которые можно будет подавать даже к праздничному столу.