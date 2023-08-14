Описание приготовления:
Ниже я расскажу подробнее, как приготовить жареные патиссоны с чесноком. Кроме черного перца в муку можно добавить любые другие специи на ваш вкус. Например, хорошо подойдет порошок карри, острый молотый перец или молотый кориандр.
Назначение: На ужин Основной ингредиент: Овощи / Патиссоны Блюдо: Закуски
Состав / Ингредиенты:
- Патиссоны 300 Грамм
- Мука пшеничная 40 Грамм
- Майонез 50 Грамм
- Соль 1/2 Чайных ложки
- Черный молотый перец 1/4 Чайных ложки
- Масло растительное 20 Миллилитров (для жарки)
- Чеснок 2 Зубчика
Количество порций 2
Калорийность
184 ккал
Калорийность
2 г
Белки
15 г
Жиры
11 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Жареные патиссоны с чесноком»
Подготовьте все ингредиенты.
Патиссоны помойте, обсушите. Отрежьте кончики с двух сторон. Нарежьте патиссоны на ломтики толщиной 1 см. Подсолите и оставьте на 15 минут. Затем слейте жидкость, которая выделилась и промокните патиссоны бумажными полотенцами.
Чеснок пропустите через пресс. Смешайте с майонезом.
Добавьте патиссоны и перемешайте, чтобы смесь их полностью покрывала.
Смешайте муку с молотым черным перцем. Обваляйте тонким слоем ломтики патиссонов в получившейся смеси.
Обжарьте порционно ломтики патиссонов в хорошо разогретой на среднем огне сковороде.
Жареные патиссоны с чесноком готовы. Подавайте их с мелко порубленной зеленью. Приятного аппетита!