Описание приготовления:

Ниже я расскажу подробнее, как приготовить жареные патиссоны с чесноком. Кроме черного перца в муку можно добавить любые другие специи на ваш вкус. Например, хорошо подойдет порошок карри, острый молотый перец или молотый кориандр.

Назначение: На ужин Основной ингредиент: Овощи / Патиссоны Блюдо: Закуски

Состав / Ингредиенты:

Патиссоны 300 Грамм

Мука пшеничная 40 Грамм

Майонез 50 Грамм

Соль 1/2 Чайных ложки

Черный молотый перец 1/4 Чайных ложки

Масло растительное 20 Миллилитров (для жарки)

Чеснок 2 Зубчика

Количество порций 2

Калорийность

184 ккал

Калорийность

2 г

Белки

15 г

Жиры

11 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Жареные патиссоны с чесноком»

Подготовьте все ингредиенты.

Патиссоны помойте, обсушите. Отрежьте кончики с двух сторон. Нарежьте патиссоны на ломтики толщиной 1 см. Подсолите и оставьте на 15 минут. Затем слейте жидкость, которая выделилась и промокните патиссоны бумажными полотенцами.

Чеснок пропустите через пресс. Смешайте с майонезом.

Добавьте патиссоны и перемешайте, чтобы смесь их полностью покрывала.

Смешайте муку с молотым черным перцем. Обваляйте тонким слоем ломтики патиссонов в получившейся смеси.

Обжарьте порционно ломтики патиссонов в хорошо разогретой на среднем огне сковороде.

Жареные патиссоны с чесноком готовы. Подавайте их с мелко порубленной зеленью. Приятного аппетита!