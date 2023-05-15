Рецепты Жареные пирожки с картофелем – рецепт на кефире По Admin - 15 мая, 2023 0 46 Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Если хочется чего-нибудь вкусного, но не сладкого – выберите вариант лепешек с картошкой. А если добавить еще сырую, вкус будет невероятным. Коржики (пирожки) с картофелем и сыром отлично подойдут как к завтраку, на перекус или в дорогу. А если добавить к ним еще сливочный соус – объедение! Читайте также Вкусно и полезно: рецепт чечевицы с куриными голеньми по-европейски Попытайтесь также привлечь к приготовлению детей, ведь рецепт настолько прост, что с ним справится каждый. Рецепт пирожков (лепешек) с картофелем и сыром Время: 35 минут Порции: 6 – 8 Ингредиенты: – 250 граммов теплого кефира; – соль; – 0,5 чайной ложки соды; – 250 – 300 граммов муки. Для начинки: – 6 картофелин; – 20 граммов сливочного масла; – 150 граммов сыра; – зелень; – соль. Приготовление: Для теста к теплому кефиру добавляем соль и соду, перемешиваем и просеиваем муку. Замешиваем тесто лопаткой, затем 5 – 7 минут вымешиваем руками. Для начинки отвариваем картофель, добавляем масло, творог, зелень и хорошо разминаем. Тесто делим на одинаковые кусочки. На присыпанной мукой поверхности раскатываем кусочек теста, выкладываем на него начинку и заворачиваем. Переворачиваем и осторожно раскатываем лепешку. Жарим на хорошо разогретой сковороде на среднем огне по 2-3 минутки с каждой из сторон до золотистой корочки. Каждую лепешку смазываем сливочным маслом. Приятного аппетита! На Перекоп.инфо можно прочитать про:Как приготовить мраморный кекс – рецепт за считанные минутыБез лишних калорий – рецепт куриного ролла в лавашеСмакуем последний вечер выходных: легкие рулетики с сосискамиЖареное молоко – такой вкусной закуски вы еще не пробовалиТорт для самых родных: рецепт выпечки «Слезы ангела» ко Дню матери