Описание приготовления:
Ниже я расскажу подробнее, как приготовить жареные шампиньоны с луком на сковороде. Если у вас крупные шампиньоны, то можно использовать только шляпки, а ножки отложить для другого рецепта. Подавать жареные шампиньоны можно с отварным картофелем, сметаной и свежей зеленью.
Основной ингредиент: Грибы / Шампиньоны
Блюдо: Горячие блюда
Диета: Постные блюда / Вегетарианское питание
Состав / Ингредиенты:
- Шампиньоны 300 Грамм
- Лук репчатый 120 Грамм
- Чеснок 1-2 Зубчиков
- Соль По вкусу
- Черный молотый перец По вкусу
- Масло растительное 20 Миллилитров
Количество порций 2
Калорийность
73 ккал
Калорийность
3 г
Белки
5 г
Жиры
3 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Жареные шампиньоны с луком на сковороде»
Подготовьте все ингредиенты.
Репчатый лук нарежьте тонкими перьями, а чеснок пластинами. Шампиньоны помойте и обсушите с помощью бумажных полотенец. Крупные шампиньоны можно разрезать на несколько частей, а маленькие оставить, как есть.
В сухой разогретой сковороде обжарьте шампиньоны около 5 минут. Делать это лучше порционно. Готовые грибы переложите в тарелку.
Затем добавьте растительное масло и репчатый лук. Подсолите и обжарьте лук около 5 минут до мягкости.
Добавьте чеснок и шампиньоны в сковороду, жарьте еще 6-7 минут. Поперчите и посолите по вкусу.
Жареные шампиньоны с луком на сковороде готовы, приятного вам аппетита!