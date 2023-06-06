Описание приготовления:

Ниже я расскажу подробнее, как приготовить жареные шампиньоны с луком на сковороде. Если у вас крупные шампиньоны, то можно использовать только шляпки, а ножки отложить для другого рецепта. Подавать жареные шампиньоны можно с отварным картофелем, сметаной и свежей зеленью.

Основной ингредиент: Грибы / Шампиньоны

Блюдо: Горячие блюда

Диета: Постные блюда / Вегетарианское питание

Состав / Ингредиенты:

Шампиньоны 300 Грамм

Лук репчатый 120 Грамм

Чеснок 1-2 Зубчиков

Соль По вкусу

Черный молотый перец По вкусу

Масло растительное 20 Миллилитров

Количество порций 2

Калорийность

73 ккал

Калорийность

3 г

Белки

5 г

Жиры

3 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Жареные шампиньоны с луком на сковороде»

Подготовьте все ингредиенты.

Репчатый лук нарежьте тонкими перьями, а чеснок пластинами. Шампиньоны помойте и обсушите с помощью бумажных полотенец. Крупные шампиньоны можно разрезать на несколько частей, а маленькие оставить, как есть.

В сухой разогретой сковороде обжарьте шампиньоны около 5 минут. Делать это лучше порционно. Готовые грибы переложите в тарелку.

Затем добавьте растительное масло и репчатый лук. Подсолите и обжарьте лук около 5 минут до мягкости.

Добавьте чеснок и шампиньоны в сковороду, жарьте еще 6-7 минут. Поперчите и посолите по вкусу.

Жареные шампиньоны с луком на сковороде готовы, приятного вам аппетита!