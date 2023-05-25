Описание приготовления:
Язь — рыба семейства карповых, вкусная, но довольно костлявая. Поэтому и делаются продольные разрезы, чтобы прорезать мелкие косточки. Для панировки можно взять муку или мелкую манку. Подавать обжаренного язя можно с любым гарниром или просто со свежими овощами.
Назначение: На обед / На ужин
Основной ингредиент: Рыба и морепродукты
Блюдо: Горячие блюда / Блюда в панировке
Состав / Ингредиенты:
- Язь 1 Штука
- Сухари для панировки 3 Ст. ложки
- Масло растительное 6 Ст. ложек (без запаха)
- Соль По вкусу
- Перец черный По вкусу
- Чеснок 1 Зубчик
Количество порций 2
Калорийность
45 ккал
Калорийность
10 г
Белки
1 г
Жиры
1 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Жареный язь»
Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления жареного язя.
Язя очистите от чешуи, отрежьте голову, хвост и удалите внутренности. Сделайте продольные надрезы с двух сторон по всей длине на расстоянии один сантиметр.
Тушку язя посолите, поперчите и смажьте измельченным чесноком. Оставьте рыбу на 10 минут.
Полностью запанируйте подготовленного язя в сухарях.
В сковороду налейте растительное масло и разогрейте на среднем огне. Выложите подготовленную рыбу и обжаривайте с двух сторон до золотистой корочки по 5-7 минут с каждой стороны. Готовую рыбу достаньте из сковороды и сразу подавайте к столу горячей.
Приятного аппетита!