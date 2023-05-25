Описание приготовления:

Язь — рыба семейства карповых, вкусная, но довольно костлявая. Поэтому и делаются продольные разрезы, чтобы прорезать мелкие косточки. Для панировки можно взять муку или мелкую манку. Подавать обжаренного язя можно с любым гарниром или просто со свежими овощами.

Назначение: На обед / На ужин

Основной ингредиент: Рыба и морепродукты

Блюдо: Горячие блюда / Блюда в панировке

Состав / Ингредиенты:

Язь 1 Штука

Сухари для панировки 3 Ст. ложки

Масло растительное 6 Ст. ложек (без запаха)

Соль По вкусу

Перец черный По вкусу

Чеснок 1 Зубчик

Количество порций 2

Калорийность

45 ккал

Калорийность

10 г

Белки

1 г

Жиры

1 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Жареный язь»

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления жареного язя.

Язя очистите от чешуи, отрежьте голову, хвост и удалите внутренности. Сделайте продольные надрезы с двух сторон по всей длине на расстоянии один сантиметр.

Тушку язя посолите, поперчите и смажьте измельченным чесноком. Оставьте рыбу на 10 минут.

Полностью запанируйте подготовленного язя в сухарях.

В сковороду налейте растительное масло и разогрейте на среднем огне. Выложите подготовленную рыбу и обжаривайте с двух сторон до золотистой корочки по 5-7 минут с каждой стороны. Готовую рыбу достаньте из сковороды и сразу подавайте к столу горячей.

Приятного аппетита!