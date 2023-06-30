Рецепты Жарить больше не будете: аппетитный запеченный кабачок По Admin - 30 июня, 2023 0 62 Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Запеченные кабачки – идеальное дополнение к ужину. Их так просто готовить, что прилагать усилия абсолютно не придется. Приготовленные таким способом кабачки получаются просто невероятными. Лучше всего есть сразу из духовки – теплыми и свежими они вкусны больше всего. Интересно Картофельные лодочки с куриным фаршем: вкусные рецепты на каждый день и праздник Рецепт кабачков в духовке Время: 40 минут Порций: 2 Раз – и готово / Фото unsplash Ингредиенты: – 450 грамм кабачка; – 45 миллилитров оливкового масла; – соль по вкусу; – перец по вкусу; – паприка сладкая по вкусу; – прованские травы по вкусу. Приготовление: Кабачок помойте и разрежьте продольно на несколько кусков. В миске смешайте оливковое масло, паприку, травы, щепотку соли и перец. Соедините кабачки с маринадом и оставьте на 25 минут. Выложите овощи на противень, застеленный бумагой для выпечки. Выпекайте все 20 минут в разогретой до 180 градусов духовке. Приготовьте шашлык на маринаде с уксусом. На Перекоп.инфо можно прочитать про:Вы больше не захотите хлеба: как приготовить вкусную замену к завтракуНе торт, произведение искусства – рецепт муссового десерта с клубникой и лимономИспользуем брокколи и цветную капусту: рецепт летнего блюда от Евгения КлопотенкоБлюдо, покорившее мир – готовим курицу карри на кокосовом молокеТри старинных украинских блюда, о которых мы начали забывать