Жарить больше не будете: аппетитный запеченный кабачок

Запеченные кабачки – идеальное дополнение к ужину. Их так просто готовить, что прилагать усилия абсолютно не придется.

Приготовленные таким способом кабачки получаются просто невероятными. Лучше всего есть сразу из духовки – теплыми и свежими они вкусны больше всего.

Интересно Картофельные лодочки с куриным фаршем: вкусные рецепты на каждый день и праздник

Рецепт кабачков в духовке

Время : 40 минут

: 40 минут Порций: 2

Раз – и готово / Фото unsplash

Ингредиенты:

– 450 грамм кабачка;

– 45 миллилитров оливкового масла;

– соль по вкусу;

– перец по вкусу;

– паприка сладкая по вкусу;

– прованские травы по вкусу.

Приготовление:

Кабачок помойте и разрежьте продольно на несколько кусков.

В миске смешайте оливковое масло, паприку, травы, щепотку соли и перец.

Соедините кабачки с маринадом и оставьте на 25 минут.

Выложите овощи на противень, застеленный бумагой для выпечки.

Выпекайте все 20 минут в разогретой до 180 градусов духовке.

Приготовьте шашлык на маринаде с уксусом.