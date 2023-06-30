Жарить больше не будете: аппетитный запеченный кабачок

По
Admin
-
0
62

Запеченные кабачки – идеальное дополнение к ужину. Их так просто готовить, что прилагать усилия абсолютно не придется.

Приготовленные таким способом кабачки получаются просто невероятными. Лучше всего есть сразу из духовки – теплыми и свежими они вкусны больше всего.

Интересно Картофельные лодочки с куриным фаршем: вкусные рецепты на каждый день и праздник

Рецепт кабачков в духовке

  • Время: 40 минут
  • Порций: 2

Раз – и готово / Фото unsplash

Ингредиенты:
– 450 грамм кабачка;
– 45 миллилитров оливкового масла;
– соль по вкусу;
– перец по вкусу;
– паприка сладкая по вкусу;
– прованские травы по вкусу.

Приготовление:

  • Кабачок помойте и разрежьте продольно на несколько кусков.
  • В миске смешайте оливковое масло, паприку, травы, щепотку соли и перец.
  • Соедините кабачки с маринадом и оставьте на 25 минут.
  • Выложите овощи на противень, застеленный бумагой для выпечки.
  • Выпекайте все 20 минут в разогретой до 180 градусов духовке.

Приготовьте шашлык на маринаде с уксусом.

На Перекоп.инфо можно прочитать про:

СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА