Описание приготовления:

Абрикосы для желе можно брать переспевшие, но, ни в коем случае поврежденные или порченые. Если косточка плохо отделяется, просто помогите себе ножом, срезая мякоть. Хранить желе лучше всего в прохладном и темном месте, где сухо.

Основной ингредиент: Фрукты / Абрикос

Блюдо: Заготовки

Состав / Ингредиенты:

Абрикос 1 Килограмм

Вода 100 Миллилитров

Сахар 300 Грамм

Количество порций 1

Калорийность

126 ккал

Калорийность

1 г

Белки

1 г

Жиры

30 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Желе из абрикосов на зиму без желатина»

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления желе из абрикосов на зиму без желатина.

У абрикосов удалите косточки и выложите в кастрюлю с толстым дном. Влейте к ним воду и варите на медленном огне, после закипания, в течение 20 минут, до полного размягчения.

Снимите кастрюлю с огня и немного остудите, после чего пробейте блендером до однородности.

Варите пюре на медленном огне, перемешивая, до уменьшения массы на 1/3 объема. После этого всыпьте сахар. Все перемешайте и варите до растворения сахара. Желе готово, когда капля массы не растекается, если ее капнуть на холодную поверхность. Разложите желе по стерилизованным банкам и дайте полностью застыть. После этого закройте желе и уберите на хранение.

Приятного аппетита!