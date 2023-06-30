Желе из абрикосов на зиму без желатина

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Описание приготовления:

Абрикосы для желе можно брать переспевшие, но, ни в коем случае поврежденные или порченые. Если косточка плохо отделяется, просто помогите себе ножом, срезая мякоть. Хранить желе лучше всего в прохладном и темном месте, где сухо.

Основной ингредиент: Фрукты / Абрикос
Блюдо: Заготовки

Состав / Ингредиенты:

  • Абрикос 1 Килограмм
  • Вода 100 Миллилитров
  • Сахар 300 Грамм

Количество порций 1

Калорийность

126 ккал

Калорийность

1 г

Белки

1 г

Жиры

30 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Желе из абрикосов на зиму без желатина»

Желе из абрикосов на зиму без желатина

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления желе из абрикосов на зиму без желатина.

Желе из абрикосов на зиму без желатина

У абрикосов удалите косточки и выложите в кастрюлю с толстым дном. Влейте к ним воду и варите на медленном огне, после закипания, в течение 20 минут, до полного размягчения.

Желе из абрикосов на зиму без желатина

Снимите кастрюлю с огня и немного остудите, после чего пробейте блендером до однородности.

Желе из абрикосов на зиму без желатина

Варите пюре на медленном огне, перемешивая, до уменьшения массы на 1/3 объема. После этого всыпьте сахар. Все перемешайте и варите до растворения сахара. Желе готово, когда капля массы не растекается, если ее капнуть на холодную поверхность. Разложите желе по стерилизованным банкам и дайте полностью застыть. После этого закройте желе и уберите на хранение.

Желе из абрикосов на зиму без желатина

Приятного аппетита!

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