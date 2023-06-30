Описание приготовления:
Абрикосы для желе можно брать переспевшие, но, ни в коем случае поврежденные или порченые. Если косточка плохо отделяется, просто помогите себе ножом, срезая мякоть. Хранить желе лучше всего в прохладном и темном месте, где сухо.
Основной ингредиент: Фрукты / Абрикос
Блюдо: Заготовки
Состав / Ингредиенты:
- Абрикос 1 Килограмм
- Вода 100 Миллилитров
- Сахар 300 Грамм
Количество порций 1
Калорийность
126 ккал
Калорийность
1 г
Белки
1 г
Жиры
30 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Желе из абрикосов на зиму без желатина»
Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления желе из абрикосов на зиму без желатина.
У абрикосов удалите косточки и выложите в кастрюлю с толстым дном. Влейте к ним воду и варите на медленном огне, после закипания, в течение 20 минут, до полного размягчения.
Снимите кастрюлю с огня и немного остудите, после чего пробейте блендером до однородности.
Варите пюре на медленном огне, перемешивая, до уменьшения массы на 1/3 объема. После этого всыпьте сахар. Все перемешайте и варите до растворения сахара. Желе готово, когда капля массы не растекается, если ее капнуть на холодную поверхность. Разложите желе по стерилизованным банкам и дайте полностью застыть. После этого закройте желе и уберите на хранение.
Приятного аппетита!