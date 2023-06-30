Считаю, что лето — это лучшее время года. Ведь только в эту пору можно экспериментировать с огромным разнообразием фруктов и ягод. И если вы, как и я, хотите ими наслаждаться и в холодную пору, попробуйте сделать вкуснейшее желе из черной смородины. Рецепт настолько прост, что никакие загустители вам не понадобятся.

Из перечисленного ниже количества продуктов получается литр плотного концентрированного кисло-сладкого желе. Предупреждаю сразу, что заготовка застынет гораздо быстрее, если ее убрать в прохладное место до самой зимы. Поверьте, это ягодное объедение не оставит равнодушным никого! Лучшего дополнения к оладьям, сырникам или просто к белому хлебу даже искать не стоит.

Желе из черной смородины на зиму: нюансы приготовления

Если не хотите играться со стерилизацией на пару или в духовке, попробуйте следующий метод. Возьмите небольшие (до 0,5 л) стеклянные банки и налейте в каждую из них немного воды. Затем установите на микроволновой печи самую большую мощность, поставьте тару внутрь и подождите 5 минут. А вот крышки лучше прокипятить в кастрюле с водой около 10–15 минут.

Ингредиенты

Черная смородина1 кг Сахар1 кг Вода200 мл

Приготовление

Ягоды тщательно очистите от мусора и листочков, промойте, выложите в сковороду (кастрюлю) с высокими бортиками. Добавьте воду и поставьте заготовку на плиту. После того как всё закипит, перемешайте черную смородину деревянной лопаткой. Проварите на среднем огне около 5 минут — за это время кожура хорошо размокнет и отдаст весь пектин. Когда на поверхности начнет образовываться пена, снимите ее ложкой. Затем снимите сковороду с плиты, так как ягоды смородины уже достаточно разварились. Перелейте в глубокую емкость и измельчите массу при помощи погружного блендера. Отправьте смородиновую смесь в сковороду, поставьте на средний огонь и ждите, пока она еще раз закипит. Затем высыпьте весь сахар и тщательно перемешайте лопаткой. Проварите всё вместе примерно 15 минут. Тем временем подготовьте банки и крышки для консервации. Банки промойте в проточной воде с пищевой содой и простерилизуйте в духовке или на пару. Вылейте горячее смородиновое желе в подготовленные банки и герметично закройте крышками.

А как вы варите смородиновое варенье или джемы, есть ли особые секреты или какой-то оригинальный ингредиент, который вы добавляли в ягодную массу? Ждем ваши рецепты вкусных домашних закруток. А вот следующая подборка варенья из липы удивит даже самых прихотливых хозяек.