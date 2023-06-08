Желе из клубники без желатина на зиму

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Описание приготовления:

Для желе подойдут перезрелые, но не испорченные ягоды. Желе прекрасно подойдет для приготовления пирожков, в качестве соуса к блинам и пончикам, а также к мороженому. Если банки не закрывать крышками, а накрыть пергаментом, то через несколько месяцев желе превратится в натуральный мармелад. Хранить желе нужно в сухом и темном месте.

Основной ингредиент: Ягоды / Клубника
Блюдо: Заготовки

Состав / Ингредиенты:

  • Клубника 500 Грамм
  • Сахар 650 Грамм

Количество порций 2

Калорийность

243 ккал

Калорийность

1 г

Белки

1 г

Жиры

60 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Желе из клубники без желатина на зиму»

Желе из клубники без желатина на зиму

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления желе из клубники без желатина.

Желе из клубники без желатина на зиму

Ягоды переберите, сполосните и дайте полностью обсохнуть, удалите хвостики. Выложите клубнику в кастрюлю или таз с толстым дном и засыпьте сахаром. Оставьте ягоды с сахаром на 6 часов, чтобы они пустили сок.

Желе из клубники без желатина на зиму

Поставьте ягоды на медленный огонь и доведите до кипения. Варите варенье 5 минут, снимая пену. Снимите с плиты и оставьте на 30 минут.

Желе из клубники без желатина на зиму

Пробейте ягоды блендером до однородной массы.

Желе из клубники без желатина на зиму

Верните кастрюлю на медленный огонь и доведите до кипения. Варите желе в течение 35-40 минут.

Желе из клубники без желатина на зиму

Разложите желе по сухим стерилизованным банкам, дайте полностью остыть и плотно закройте, уберите на хранение.

Желе из клубники без желатина на зиму

Приятных заготовок!

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