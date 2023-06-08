Описание приготовления:

Для желе подойдут перезрелые, но не испорченные ягоды. Желе прекрасно подойдет для приготовления пирожков, в качестве соуса к блинам и пончикам, а также к мороженому. Если банки не закрывать крышками, а накрыть пергаментом, то через несколько месяцев желе превратится в натуральный мармелад. Хранить желе нужно в сухом и темном месте.

Основной ингредиент: Ягоды / Клубника

Блюдо: Заготовки

Состав / Ингредиенты:

Клубника 500 Грамм

Сахар 650 Грамм

Количество порций 2

Калорийность

243 ккал

Калорийность

1 г

Белки

1 г

Жиры

60 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Желе из клубники без желатина на зиму»

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления желе из клубники без желатина.

Ягоды переберите, сполосните и дайте полностью обсохнуть, удалите хвостики. Выложите клубнику в кастрюлю или таз с толстым дном и засыпьте сахаром. Оставьте ягоды с сахаром на 6 часов, чтобы они пустили сок.

Поставьте ягоды на медленный огонь и доведите до кипения. Варите варенье 5 минут, снимая пену. Снимите с плиты и оставьте на 30 минут.

Пробейте ягоды блендером до однородной массы.

Верните кастрюлю на медленный огонь и доведите до кипения. Варите желе в течение 35-40 минут.

Разложите желе по сухим стерилизованным банкам, дайте полностью остыть и плотно закройте, уберите на хранение.

Приятных заготовок!