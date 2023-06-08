Описание приготовления:
Для желе подойдут перезрелые, но не испорченные ягоды. Желе прекрасно подойдет для приготовления пирожков, в качестве соуса к блинам и пончикам, а также к мороженому. Если банки не закрывать крышками, а накрыть пергаментом, то через несколько месяцев желе превратится в натуральный мармелад. Хранить желе нужно в сухом и темном месте.
Основной ингредиент: Ягоды / Клубника
Блюдо: Заготовки
Состав / Ингредиенты:
- Клубника 500 Грамм
- Сахар 650 Грамм
Количество порций 2
Калорийность
243 ккал
Калорийность
1 г
Белки
1 г
Жиры
60 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Желе из клубники без желатина на зиму»
Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления желе из клубники без желатина.
Ягоды переберите, сполосните и дайте полностью обсохнуть, удалите хвостики. Выложите клубнику в кастрюлю или таз с толстым дном и засыпьте сахаром. Оставьте ягоды с сахаром на 6 часов, чтобы они пустили сок.
Поставьте ягоды на медленный огонь и доведите до кипения. Варите варенье 5 минут, снимая пену. Снимите с плиты и оставьте на 30 минут.
Пробейте ягоды блендером до однородной массы.
Верните кастрюлю на медленный огонь и доведите до кипения. Варите желе в течение 35-40 минут.
Разложите желе по сухим стерилизованным банкам, дайте полностью остыть и плотно закройте, уберите на хранение.
Приятных заготовок!