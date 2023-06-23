Желе из облепихи с желатином

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Описание приготовления:

Такое желе можно делать в любое время года, ведь ягоды облепихи прекрасно переносят заморозку. Перед приготовлением их не нужно размораживать, а можно сразу заливать холодной водой и варить. Сладость регулируйте по своему вкусу, так как ягоды и вкусы у всех разные.

Назначение: На полдник
Основной ингредиент: Ягоды / Облепиха / Желатин
Блюдо: Десерты / Желе / Сладкое

Состав / Ингредиенты:

  • Вода 600 Грамм
  • Облепиха 150 Грамм
  • Желатин 15 Грамм
  • Сахар 6 Ст. ложек

Количество порций 3

Калорийность

85 ккал

Калорийность

2 г

Белки

1 г

Жиры

17 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Желе из облепихи с желатином»

Желе из облепихи с желатином

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления желе из облепихи с желатином.

Желе из облепихи с желатином

В миску насыпьте желатин, влейте 100 миллилитров холодной кипяченой воды и оставьте для набухания на 40-50 минут.

Желе из облепихи с желатином

Облепиху переберите, сполосните и выложите в кастрюлю с толстым дном. Влейте оставшуюся воду и доведите до кипения на среднем огне. Варите все в течение 10 минут.

Желе из облепихи с желатином

Процедите отвар из облепихи через сито, а ягоды отожмите. Жмых больше не потребуется. Поставьте все на средний огонь, всыпьте сахар, доведите до кипения и варите еще одну минуту.

Желе из облепихи с желатином

Отключите огонь и дайте постоять 2-3 минуты. Добавьте в кастрюлю набухший желатин и перемешайте до однородной массы, дайте остыть.

Желе из облепихи с желатином

Облепиховую массу разлейте по креманкам и уберите в холодильник на 4часа, до полного застывания.

Желе из облепихи с желатином

Приятного аппетита!

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