Описание приготовления:

Такое желе можно делать в любое время года, ведь ягоды облепихи прекрасно переносят заморозку. Перед приготовлением их не нужно размораживать, а можно сразу заливать холодной водой и варить. Сладость регулируйте по своему вкусу, так как ягоды и вкусы у всех разные.

Назначение: На полдник

Основной ингредиент: Ягоды / Облепиха / Желатин

Блюдо: Десерты / Желе / Сладкое

Состав / Ингредиенты:

Вода 600 Грамм

Облепиха 150 Грамм

Желатин 15 Грамм

Сахар 6 Ст. ложек

Количество порций 3

Калорийность

85 ккал

Калорийность

2 г

Белки

1 г

Жиры

17 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Желе из облепихи с желатином»

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления желе из облепихи с желатином.

В миску насыпьте желатин, влейте 100 миллилитров холодной кипяченой воды и оставьте для набухания на 40-50 минут.

Облепиху переберите, сполосните и выложите в кастрюлю с толстым дном. Влейте оставшуюся воду и доведите до кипения на среднем огне. Варите все в течение 10 минут.

Процедите отвар из облепихи через сито, а ягоды отожмите. Жмых больше не потребуется. Поставьте все на средний огонь, всыпьте сахар, доведите до кипения и варите еще одну минуту.

Отключите огонь и дайте постоять 2-3 минуты. Добавьте в кастрюлю набухший желатин и перемешайте до однородной массы, дайте остыть.

Облепиховую массу разлейте по креманкам и уберите в холодильник на 4часа, до полного застывания.

Приятного аппетита!