Описание приготовления:
Такое желе можно делать в любое время года, ведь ягоды облепихи прекрасно переносят заморозку. Перед приготовлением их не нужно размораживать, а можно сразу заливать холодной водой и варить. Сладость регулируйте по своему вкусу, так как ягоды и вкусы у всех разные.
Назначение: На полдник
Основной ингредиент: Ягоды / Облепиха / Желатин
Блюдо: Десерты / Желе / Сладкое
Состав / Ингредиенты:
- Вода 600 Грамм
- Облепиха 150 Грамм
- Желатин 15 Грамм
- Сахар 6 Ст. ложек
Количество порций 3
Калорийность
85 ккал
Калорийность
2 г
Белки
1 г
Жиры
17 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Желе из облепихи с желатином»
Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления желе из облепихи с желатином.
В миску насыпьте желатин, влейте 100 миллилитров холодной кипяченой воды и оставьте для набухания на 40-50 минут.
Облепиху переберите, сполосните и выложите в кастрюлю с толстым дном. Влейте оставшуюся воду и доведите до кипения на среднем огне. Варите все в течение 10 минут.
Процедите отвар из облепихи через сито, а ягоды отожмите. Жмых больше не потребуется. Поставьте все на средний огонь, всыпьте сахар, доведите до кипения и варите еще одну минуту.
Отключите огонь и дайте постоять 2-3 минуты. Добавьте в кастрюлю набухший желатин и перемешайте до однородной массы, дайте остыть.
Облепиховую массу разлейте по креманкам и уберите в холодильник на 4часа, до полного застывания.
Приятного аппетита!