Желейные рулетики: натуральное лакомство

Когда в доме есть натуральные желейные рулетики, все покупные сладости отходят на второй план. Ведь это самодельное лакомство может похвастаться ярким и аппетитным внешним видом, а также неповторимым вкусом. Больше желейные конфеты в магазине не будут вас прельщать.

Такие рулетики можно приготовить из сока цитрусового или любых других фруктов. Ягодный сок также прекрасно подойдет в качестве основы для этого лакомства. Главное — чтобы он был только что выжат.

Как приготовить цитрусовые желейные рулетики своими руками

Для приготовления цитрусового желейного десерта стоит ответственно подойти к выбору апельсинов. Желательно брать фрукты, которые имеют ярко выраженную кислинку. В этом случае десерт не получится уж очень сладким. Для любителей не слишком приторных лакомств это самое то!

Ингредиенты

Апельсиновый сок200 мл Сахар200 г Агар-агар7 г Сахарная пудра по вкусу

Приготовление

Влейте свежевыжатый апельсиновый сок в сотейник. Отправьте его на средний огонь. Добавьте к соку сахар. Хорошенько перемешайте. Всыпьте агар-агар. Активно перемешайте все ингредиенты. Варите апельсиновую смесь на умеренном огне до однородности, постоянно помешивая. Дождитесь, пока масса станет более прозрачной и вязкой. Перелейте горячую смесь в прямоугольную емкость, аккуратно ее распределяя по всей поверхности. Отправьте форму в холодильник на 2 часа. Поместите на край застывшего желе полоску из пергамента. Пройдитесь по периметру ножом, отделяя цитрусовое желе от формы. Посыпьте будущий десерт сахарной пудрой.Уберите полоску из пергамента. Разрежьте желе на две части, при этом свободная от пудры полосочка должна быть поделена надвое. Скрутите плотный рулет, начиная с засахаренного края. Разрежьте заготовки на небольшие кружочки. Готово!

Во время формовки рулетов не допускайте их соприкосновение друг к другу. Ведь они могут быстро слипнуться. Аккуратно отделить такие рулетики — довольная сложная миссия. К слову, вы можете приготовить этот апельсиновый десерт про запас. Дайте цитрусовым рулетикам слегка подсохнуть, оставив их при комнатной температуре на сутки. Затем поместите лакомство в герметичный контейнер и плотно закройте крышкой. Хранить рулетики домашнего приготовления следует в холодильнике.