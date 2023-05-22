Рецепты Желейный торт без выпечки – яркий десерт без труда По Admin - 22 мая, 2023 0 13 Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Летом нет охоты часами торчать на кухне и выпекать сложную выпечку. И не нужно – приготовьте желейный торт без выпекания на основе печенья и сметаны. Желейный тортик – отличный выбор к празднику или семейному чаепитию. Его не нужно выпекать, а процесс приготовления очень прост. Читайте также Сложные блюда дома – это «Легко!»: как быстро приготовить котлеты по-киевски или границу блю Безусловно существует множество рецептов желейных тортов: с печеньем, с фруктами, с печеньем и фруктами, на йогуртовой основе или на сметане. Мы выбрали рецепт с песочным печеньем, фруктами на основе сметаны. Выбирайте для желе яркие цвета и вам тортик превратится в настоящий шедевр. Рецепт желейного торта Время: 2 – 3 часа Порции: 8 Ингредиенты: – 180 граммов песочного печенья; – 50 – 60 граммов молока; – 15 граммов желатина; – 90 граммов воды; – 350 граммов сметаны; – 10 граммов ванильного сахара; – 30 граммов сахара; – 90 граммов фруктового желе; – 100 граммов консервированного ананаса или других фруктов. Приготовление: Для торта выбираем кольцо диаметром 18 сантиметров. Желатин заливаем холодной водой и оставляем на 10-15 минут. Печенье измельчаем в крошку, добавляем молоко и перемешиваем. Перекладываем на дно формы и выравниваем. К сметане добавляем сахар, ванильный сахар, растопленный желатин (топим импульсами в микроволновке, следите, чтобы не перегреть). Предварительно застывшее желе фруктовое нарезаем на кубики и добавляем к сметанной массе, добавляем нарезанные ананасы. Перемешиваем и переливаем в форму, отправляем в холодильник до застывания. Приятного аппетита! Если вам понравился наш рецепт, попробуйте также приготовить торт Спартак – сладости с детства. На Перекоп.инфо можно прочитать про:Один из самых простых десертов – рецепт с печеньем и заварным кремомВкус лета на столе – готовим синабоны с клубникой ко Дню материБлюдо, покорившее мир – готовим курицу карри на кокосовом молокеВы захотите всегда иметь это в холодильнике: как легко законсервировать лимоныЛучшие рецепты тортов без выпечки ко Дню матери