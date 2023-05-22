Желейный торт без выпечки – яркий десерт без труда

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Летом нет охоты часами торчать на кухне и выпекать сложную выпечку. И не нужно – приготовьте желейный торт без выпекания на основе печенья и сметаны.

Желейный тортик – отличный выбор к празднику или семейному чаепитию. Его не нужно выпекать, а процесс приготовления очень прост.

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Безусловно существует множество рецептов желейных тортов: с печеньем, с фруктами, с печеньем и фруктами, на йогуртовой основе или на сметане. Мы выбрали рецепт с песочным печеньем, фруктами на основе сметаны. Выбирайте для желе яркие цвета и вам тортик превратится в настоящий шедевр.

Рецепт желейного торта

  • Время: 2 – 3 часа
  • Порции: 8

Ингредиенты:
– 180 граммов песочного печенья;
– 50 – 60 граммов молока;
– 15 граммов желатина;
– 90 граммов воды;
– 350 граммов сметаны;
– 10 граммов ванильного сахара;
– 30 граммов сахара;
– 90 граммов фруктового желе;
– 100 граммов консервированного ананаса или других фруктов.

Приготовление:

  • Для торта выбираем кольцо диаметром 18 сантиметров. Желатин заливаем холодной водой и оставляем на 10-15 минут.
  • Печенье измельчаем в крошку, добавляем молоко и перемешиваем. Перекладываем на дно формы и выравниваем.
  • К сметане добавляем сахар, ванильный сахар, растопленный желатин (топим импульсами в микроволновке, следите, чтобы не перегреть).
  • Предварительно застывшее желе фруктовое нарезаем на кубики и добавляем к сметанной массе, добавляем нарезанные ананасы. Перемешиваем и переливаем в форму, отправляем в холодильник до застывания.

Приятного аппетита!

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