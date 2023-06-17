Описание приготовления:

Ниже я расскажу подробнее, как приготовить желтые помидоры на зиму. Помидоры выбирайте крепкие, без повреждений, с толстой кожицей. Отлично подойдет сорт сливка. Для аромата также можно добавить зонтик укропа и лист смородины. Помидоры готовятся просто, без дополнительной стерилизации, но отлично хранятся всю зиму.

Основной ингредиент: Овощи / Помидор

Блюдо: Заготовки / Маринование

Состав / Ингредиенты:

Помидоры желтые 500 Грамм

Вода 500 Миллилитров

Сахар 20 Грамм

Соль 10 Грамм

Уксус 9% столовый 15 Миллилитров

Чеснок 2 Зубчика

Лавровый лист 1 Штука

Петрушка (веточка) 3-4 Штук

Гвоздика 2-3 Штук

Перец горошком черный 6 Штук

Перец душистый горошком 2-3 Штук

Количество порций 3

Калорийность

37 ккал

Калорийность

1 г

Белки

1 г

Жиры

8 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Желтые помидоры на зиму»

Подготовьте все ингредиенты.

Помидоры помойте и обсушите.

На дно чистой стерилизованной баночки выложите зелень, черный и душистый перец, гвоздику, лавровый лист и очищенный зубчик чеснока.

Заполните банку помидорами.

Аккуратно влейте в банку горячую воду и накройте крышкой. Оставьте на 15 минут.

Вскипятите для рассола чистую воду. Добавьте сахар и соль, проварите пару минут.

Слейте из банок воду. Добавьте уксус.

Затем влейте горячий маринад до самых краев банки.

Герметично закрутите крышку. Банку переверните вверх дном, укутайте в полотенце и оставьте так до полного остывания.

После заготовку можно убрать в темное прохладное место на хранение. Желтые помидоры на зиму готовы.