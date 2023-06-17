Желтые помидоры на зиму

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Описание приготовления:

Ниже я расскажу подробнее, как приготовить желтые помидоры на зиму. Помидоры выбирайте крепкие, без повреждений, с толстой кожицей. Отлично подойдет сорт сливка. Для аромата также можно добавить зонтик укропа и лист смородины. Помидоры готовятся просто, без дополнительной стерилизации, но отлично хранятся всю зиму.

Основной ингредиент: Овощи / Помидор
Блюдо: Заготовки / Маринование

Состав / Ингредиенты:

  • Помидоры желтые 500 Грамм
  • Вода 500 Миллилитров
  • Сахар 20 Грамм
  • Соль 10 Грамм
  • Уксус 9% столовый 15 Миллилитров
  • Чеснок 2 Зубчика
  • Лавровый лист 1 Штука
  • Петрушка (веточка) 3-4 Штук
  • Гвоздика 2-3 Штук
  • Перец горошком черный 6 Штук
  • Перец душистый горошком 2-3 Штук

Количество порций 3

Калорийность

37 ккал

Калорийность

1 г

Белки

1 г

Жиры

8 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Желтые помидоры на зиму»

Желтые помидоры на зиму

Подготовьте все ингредиенты.

Желтые помидоры на зиму

Помидоры помойте и обсушите.

Желтые помидоры на зиму

На дно чистой стерилизованной баночки выложите зелень, черный и душистый перец, гвоздику, лавровый лист и очищенный зубчик чеснока.

Желтые помидоры на зиму

Заполните банку помидорами.

Желтые помидоры на зиму

Аккуратно влейте в банку горячую воду и накройте крышкой. Оставьте на 15 минут.

Желтые помидоры на зиму

Вскипятите для рассола чистую воду. Добавьте сахар и соль, проварите пару минут.

Желтые помидоры на зиму

Слейте из банок воду. Добавьте уксус.

Желтые помидоры на зиму

Затем влейте горячий маринад до самых краев банки.

Желтые помидоры на зиму

Герметично закрутите крышку. Банку переверните вверх дном, укутайте в полотенце и оставьте так до полного остывания.

Желтые помидоры на зиму

После заготовку можно убрать в темное прохладное место на хранение. Желтые помидоры на зиму готовы.

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