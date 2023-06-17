Описание приготовления:
Ниже я расскажу подробнее, как приготовить желтые помидоры на зиму. Помидоры выбирайте крепкие, без повреждений, с толстой кожицей. Отлично подойдет сорт сливка. Для аромата также можно добавить зонтик укропа и лист смородины. Помидоры готовятся просто, без дополнительной стерилизации, но отлично хранятся всю зиму.
Основной ингредиент: Овощи / Помидор
Блюдо: Заготовки / Маринование
Состав / Ингредиенты:
- Помидоры желтые 500 Грамм
- Вода 500 Миллилитров
- Сахар 20 Грамм
- Соль 10 Грамм
- Уксус 9% столовый 15 Миллилитров
- Чеснок 2 Зубчика
- Лавровый лист 1 Штука
- Петрушка (веточка) 3-4 Штук
- Гвоздика 2-3 Штук
- Перец горошком черный 6 Штук
- Перец душистый горошком 2-3 Штук
Количество порций 3
Калорийность
37 ккал
Калорийность
1 г
Белки
1 г
Жиры
8 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Желтые помидоры на зиму»
Подготовьте все ингредиенты.
Помидоры помойте и обсушите.
На дно чистой стерилизованной баночки выложите зелень, черный и душистый перец, гвоздику, лавровый лист и очищенный зубчик чеснока.
Заполните банку помидорами.
Аккуратно влейте в банку горячую воду и накройте крышкой. Оставьте на 15 минут.
Вскипятите для рассола чистую воду. Добавьте сахар и соль, проварите пару минут.
Слейте из банок воду. Добавьте уксус.
Затем влейте горячий маринад до самых краев банки.
Герметично закрутите крышку. Банку переверните вверх дном, укутайте в полотенце и оставьте так до полного остывания.
После заготовку можно убрать в темное прохладное место на хранение. Желтые помидоры на зиму готовы.