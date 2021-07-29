Женщина обокрала прихожан в симферопольском храме

Правоохранители задержали женщину, которая в Симферополе обокрала прихожан православного храма, передает пресс-служба МВД по республике.

В Крыму мошенник оформил микрокредиты на сумму 200 тысяч рублей С соответствующим заявлением в полицию обратились 55-летняя и 69-летняя местные жительницы. Среди украденных вещей были документы, деньги и мобильный телефон. Общая сумма ущерба составила 13 тысяч рублей.

Согласно данным правоохранителей, потерпевшие оставили свои вещи без присмотра, а после того, как была завершена служба обнаружили пропажу.