Женщина оказалась заблокирована в авто в результате ДТП под Бахчисараем

В Бахчисарайском районе Крыма произошло ДТП с участием легкового авто «Нива», в результате которого травмировался один человек, передает пресс-служба регионального МЧС.

В Севастополе в ДТП пострадала 11-летняя пассажирка иномарки Авария произошла накануне в районе села Тургеневка. Согласно предварительным данным, водитель автомобиля не справился с управлением и допустил выезд за пределы дороги с последующим опрокидыванием. В машине оказалась заблокирована женщина.

«Спасатели провели комплекс работ по деблокированию пострадавшей, после чего при помощи спинального щита ее извлекли из автомобиля и передали врачам скорой медицинской помощи», — проинформировали в ведомстве.