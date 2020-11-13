Женщину, убившую сына в Симферополе, отправят в психиатрическую лечебницу

Жительницу Симферополя, которая убила семилетнего сына, поместили в психиатрическую лечебницу, передает пресс-служба прокуратуры республики.

В Крыму осудили отца убитой девочки за оставление ребенка в опасности Отмечается, что 41-летняя женщина, находясь в салоне автомобиля, нанесла своему семилетнему сыну 39 ударов ножом. Ребенок скончался на месте.

«Согласно заключению стационарной психолого-психиатрической экспертизы женщина страдает тяжелым хроническим психическим расстройством, которое лишало ее способности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими», – уточнили в надзорном ведомстве.