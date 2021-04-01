«Жертва шутки лишилась руки». Как в Крыму разыгрывали друг друга век назад

Еженедельник «Аргументы и Факты» № 13. АиФ-Крым №13 31/03/2021

О происхождении первоапрельского обычая разыгрывать ближнего в разных странах имеются свои версии. В Англии, например, существует легенда, что жители одного города продемонстрировали, мягко говоря, неадекватность, чтобы обмануть посланцев короля и не отдавать свои земли в государственную собственность. Во Франции таким образом люди отметили перенос календарного года с 1 апреля на 1 января.

Когда День дураков или День смеха стал популярным в Крыму, точно неизвестно. «АиФ-Крым» изучил местную прессу столетней давности и выяснил, что и в остальные 364 дня люди не ограничивали себя в шутках: иногда не очень смешных, часто глупых и нелепых, причем порой платили за них здоровьем и даже жизнью.

Без юмора, но с керосином

Сто лет тому назад простой народ куражился над окружающими незамысловато. В полицейских протоколах того времени то и дело встречаются упоминания об отрубленных «шутки ради» пальцах, намятых боках и выпихнутых на ходу из экипажей пьяных. В 1908 году в Симферополе судили 16-летнюю швею, которая пошутила над своей товаркой, воткнув в буханку хлеба бритвенное лезвие. Рана оказалась глубокой, началось воспаление, и жертва шутки в итоге лишилась кисти руки.