Жигулин опроверг информацию о прорыве на Бельбекском водозаборе

Информацию о прорыве на водозаборе на реке Бельбек опроверг вице-губернатор Николай Жигулин. Его комментарий распространила пресс-служба Правительства города. Накануне в севастопольских телеграм-каналах появились данные, что водовод на новом объекте прорвало.

«Никаких внештатных ситуаций на сегодняшний день на завершенном объекте не было. Не зафиксировано ни одной аварии. Всё в штатном режиме, пуско-наладочные работы в графике», – подчеркнул Николай Жигулин.

Заместитель губернатора добавил, что сегодня – четвёртый день пуско-наладочных работ на водозаборе. По его словам, автоматика показывает себя достаточно хорошо.