Жить можно! Как Крым приспособился к западным санкциям

Еженедельник «Аргументы и Факты» № 25. АиФ-Крым №25 16/06/2020

Ещё на год Европа продлила антироссийские санкции в связи с присоединением Крыма к РФ. Среди них — запрет экспорта в республику товаров и технологий в нескольких областях (транспорт, телекоммуникации, энергетика, добыча природных ресурсов).

Но эти запреты всё равно не мешают республике нормально жить. И даже выходить с достойными предложениями на международную арену. Подробнее — в материале «АиФ-Крым».

Туда и обратно

Евросоюз еще на год продлил крымский пакет санкции в отношении РФ Как сообщил министр экономического развития Республики Крым Дмитрий Шеряко, бизнес в Крыму развивается активно. «Если взять как базовый 2017 год, то к 1 июня 2020 года республика на 5% приросла субъектами хозяйственной деятельности: сейчас их насчитывается 86 тысяч, — пояснил он. — Это всё малые и средние предприятия. Они обеспечивают работой 171 тысячу человек (примерно каждого шестого трудоспособного крымчанина — ред.)».