Житель Алушты задержан за торговлю наркотиками

Правоохранители задержали крымчанина, который вел торговлю наркотиками через тайники, передает региональная пресс-служба МВД.

Житель Украины пытался провезти в Крым наркотики Установлено, что житель Алушты приобрел партию различных высокотоксичных наркотических средств синтетического происхождения. Он расфасовал наркотики на более мелкие дозы и сделал множество закладок на территории Алушты.

Мужчина был задержан, а наркотические средства изъяты из незаконного оборота. Подозреваемому может грозить до 15 лет лишения свободы.