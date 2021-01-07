Житель Бахчисарая потерял в Симферополе пакет с 350 тысячами рублей

Симферополь, 7 января — АиФ-Крым.

55-летний житель Бахчисарая едва не лишился 350 тысяч рублей из-за рассеянности.

Необычную историю рассказали симферопольские полицейские. Мужчина приехал в Симферополь с крупной сумой денег, которые он завернул в черный полиэтиленовый пакет, чтобы купить на них луковицы тюльпанов. Не выбрав ничего на рынке, он вернулся к своей машине, положил пакет с деньгами на крышу авто и уехал. Только позже он понял, что забыл о деньгах.

Чтобы найти сбережения, мужчина обратился в полицию. К счастью, пакет подобрал сотрудник рынка. Работники уголовного розыска помогли найти мужчину и вернуть деньги владельцу.