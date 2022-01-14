Житель Феодосии получил условный срок за присвоение рыбы

Городской суд Феодосии приговорил местного жителя к году лишения свободы условно за незаконное приобретение и хранение осетра и белуги, передает пресс-служба суда.

Почему в Севастополе так дорого стоит рыба? В тексте сказано, что 44-летний мужчина обнаружил в акватории Феодосийского залива мешок с двумя особями рыбы вида «русский осетр» и одной особью рыбы вида «белуга». Он незаконно присвоил их — мужчина упаковал найденную рыбу в заранее подготовленную сумку и направился домой.

На одной из улиц города мужчина был остановлен сотрудниками пограничной службы ФСБ РФ по РК. Правоохранители обнаружили и изъяли у мужчины незаконные находки. Он признал свою вину. Его приговорили к году лишения свободы условно.