Житель Керчи обиделся на своего дядю и поджег его автомобиль

В Крыму признали виновным жителя Керчи в повреждении автомобиля его родственника, передает пресс-служба Ленинского районного суда.

В Крыму мужчина застрелил земляка из ружья во время ссоры Согласно данным ведомства, 26-летний житель города-героя затаил обиду на своего дядю и в ночное время поджег его автомобиль.

«Молодой человек, предварительно смочив ткань в нефтепродукте, зафиксировал ее в емкости, а затем поджёг ее и бросил во двор, где стояла вазовская семерка хозяина. В результате незаконных действий племянника во дворе домовладения дяди возник пожар, который повредил автомобиль хозяина. Материальный ущерб оценен в сумму 56,2 тысяч рублей», — уточняется в сообщении.