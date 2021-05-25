Житель Крым до смерти избил родственницу и закопал тело

В Крыму 46-летний житель Джанкойского района обвиняется в убийстве родственницы, передает пресс-служба СК РФ по республике.

Двое мужчин в Крыму украли у собутыльницы золотую цепочку и деньги Согласно данным ведомства, в ночь на 3 ноября прошлого года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, во время бытового конфликта умышлено избил родственницу. Женщина скончалась.

«Чтобы скрыть следы совершенного преступления, злоумышленник вывез тело и закопал его на берегу озера возле села Мысовое», – уточнили в сообщении.