Житель Крыма приговорен к 12 годам тюрьмы за убийство

В Крыму приговорили к заключению 27-летнего жителя Бахчисарайского района. Он признан виновным в убийстве знакомого, передает пресс-служба ГСУ СК РФ по РК и Севастополю.

Крымчанин забил до смерти человека сразу после освобождения из колонии Согласно данным ведомства, преступление произошло в ноябре 2020 года в селе Нижняя Голубинка. Между мужчинами, которые вместе распивали спиртные напитки, разгорелся конфликт, в результате которого гость нанес хозяину дому многочисленные ножевые ранения в шею и грудь. Чтобы скрыть следы преступления, злоумышленник засыпал тело кофе, а затем покинул дом жертвы.

Следователи установили личность преступника и задержали его.