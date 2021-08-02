Житель Крыма угрожал ножом своей беременной жене и 10-летней дочке

Житель села Приветное в Крыму угрожал ножом своей беременной жене и 10-летнему ребенку, передает пресс-служба региональной прокуратуры.

Бывший чиновник приговорен к тюрьме за махинации с землей в Судаке Согласно данным ведомства, обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, приставил кухонный нож к животу беременной супруги, чтобы напугать ее. 10-летняя дочь видела все происходящее. Она начала плакать.

«Увидев ребенка, обвиняемый приставил нож к девочке, угрожая убить ее», — добавили в пресс-службе.