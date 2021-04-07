Житель Севастополя избил своего знакомого до смерти

Житель Севастополя избил до смерти своего знакомого, передает пресс-служба прокуратуры Нахимовского района города-героя.

Школьница упала в шахту лифта с 10 этажа и выжила в Алуште В ходе следствия стало известно, что жители Севастополя жил у своего знакомого в квартире. В один из вечеров он вернулся домой в состоянии алкогольного опьянения. 40-летний мужчина заподозрил хозяина в том, что тот потратил его «заначку». Мужчины поругались, ссора переросла в потасовку.

«В ходе ссоры мужчина нанес хозяину квартиры многочисленные удары, от которых впоследствии потерпевший скончался», — уточнили в пресс-службе.