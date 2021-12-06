Житель Севастополя незаконно изготавливал, покупал и хранил оружие

Житель Севастополя незаконно изготавливал, приобретал и хранил оружие и боеприпасы, передает пресс-служба УФСБ по РК и Севастополю.

Севастопольскому студенту грозит тюрьма за приобретение наркотиков Севастопольский городской суд приговорил виновного к наказанию в виде трех с половиной лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года и штрафа в размере 105 тысяч рублей.

Согласно данным следствия, мужчина у себя на работе оборудовал мастерскую для производства и переделки оружия. В итоге были обнаружены и изъяты 500 граммов бездымного пороха, 62 пистолетных патрона промышленного изготовления к нарезному огнестрельному оружию, самодельно изготовленный нарезной короткоствольный самозарядный пистолет и другое.