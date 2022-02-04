Житель Севастополя подозревается в убийстве женщины

Возбуждено уголовное дело в отношении жителя города Севастополя, подозреваемого в убийстве женщины, передает пресс-служба ГСУ СК РФ по РК и Севастополю.

Завершено расследование дела в отношении экс-чиновника Севастополя Дело возбуждено в отношении 35-летнего мужчины.

«Вечером 2 февраля 2022 года в квартире общей знакомой между подозреваемым и потерпевшей возникла ссора на почве личных неприязненных отношений, в ходе которой мужчина нанес удар ножом в область шеи женщины. От полученной раны она скончалась на месте происшествия», — уточняется в сообщении.