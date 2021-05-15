Житель Севастополя при помощи лобзика создаёт уникальные предметы интерьера

Жители Севастополя при помощи раритета — советского лобзика – создают уникальные предметы интерьера. В умелых руках обычный лист фанеры или кусок древесины становится ажурным подсвечником, корзинкой, шкатулкой или замысловатым предметом декора. Мастер деревянного зодчества – хранитель традиций художественного выпиливания Сергей Бурский – организовал семейную мастерскую, в которой рождаются уникальные вещи, полюбившиеся севастопольцам.

СЕРГЕЙ БУРСКИЙ, основатель семейной мастерской «Лобзик»: «Это советский инструмент, который стоит – цена рубль. С этим инструментом я начинал 50 лет назад. Вот до сих пор этим инструментом я занимаюсь. Единственно, что в те советские времена и потом, пилки были для лобзика одноразовые, сменные. Они были очень грубые, дешёвые. Опять же, в интернете нашёл – швейцарская фирма. Да они дорогие, но, когда поработаешь хорошим инструментом, рука сама начинает пилить. Они очень качественные. Видите, они очень тоненькие. И поэтому все вот эти ажурные вещи очень просто и удобно выпиливать, используя вот такие швейцарские пилочки или немецкие. А инструмент вот он – советский лобзик».

С помощью этого безопасного и простого инструмента на уроках труда мальчишки создавали красивые и непростые вещи. Сейчас лобзик – главный инструмент столяров, незаменимое орудие строителей и даже помощник ювелиров. В этом году у Сергея Анатольевича юбилей – полвека он занимается художественным выпиливанием.

СЕРГЕЙ БУРСКИЙ, основатель семейной мастерской «Лобзик»: «Данным занятием занимаюсь уже с 10 лет. Это мой дедушка в своё время дал мне эту специальность, так сказать, в руки. Научил меня многому. Хороший учитель труда у нас в школе – тогда уроки труда были. Многое он дал этому. И вот занимаюсь этим хобби, так сказать, уже более, ну почти 50 лет. Даже проходя службу, я офицер запаса, полковник запаса. Даже проходя службу на космодроме Байконур не бросал это хобби, занимался. Делал вещи, потому что было много друзей. Приятно было подарить какой-то подарок к какому-то торжеству».

Самые сложные «кружевные» работы деревянных дел мастер делает довольно быстро. Сергей Анатольевич признаётся: главное – вдохновение.

«Могу, допустим, сесть, если нет какой-то домашней работы, могу сесть не отрываться день, к примеру. Вот за день можно вот эту вещь выпилить. Но потом нужно всё это отшлифовать – это ещё время. Потом всё это подгоняется. Видите, ни трещинок, ни щелочек – склеивается. После этого вещь лачится минимум три раза. Лак сохнет минимум сутки. Вот если на одну вещь взять, ну я не знаю, три-пять дней – на одну какую-то такую вещь уходит минимум три-пять дней».

Подробнее о нюансах художественного выпиливания смотрите в новом выпуске программы «Сделано в Севастополе» – «Семейная мастерская «Лобзик»: мастера деревянного зодчества».