Житель Севастополя украл ювелирные украшения своей подруги

Житель Севастополя украл ювелирные украшения своей сожительницы, передает пресс-служба УМВД по городу.

В Ялте таксиста обокрал клиент, пока водитель устранял поломку По данным ведомства, между пострадавшей и вором произошла ссора, в результате которой 34-летняя женщина выгнала сожителя из принадлежащей ей квартиры. Уходя, мужчина дождался, когда женщина выйдет в другую комнату и украл из шкафа ювелирные украшения. Общая сумма ущерба составила 200 тысяч рублей.

«Похищенные золотые серьги, кольца, кулоны, браслеты и другие украшения на общую сумму 200 тысяч рублей злоумышленник продал, а вырученные деньги потратил на свои нужды», — рассказали в ведомстве.