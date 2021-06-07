Житель Севастополя украл у туриста 95 тысяч рублей, передает пресс-служба УМВД РФ по городу.

В Симферополе приговорили к тюрьме серийного грабителя Согласно информации ведомства, 31-летний житель города нашел на городском пляже бумажник, в котором хранились документы, банковские карты и 95 тысяч рублей. Севастополец разместил в интернете объявление о находке кошелька, поскольку не поверил в подлинность найденных денег. Турист из Москвы откликнулся на объявление, он подтвердил подлинность документов и денег, а затем попросил их вернуть. Севастополец бросил трубу и заблокировал номер москвича в своем смартфоне. Найденные деньги мужчина потратил.

Правоохранители Севастополя нашли правоонарушителя. В отношении него возбужлено уголовное дело. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.