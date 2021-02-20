Житель Севастополя задушил спящую жену

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Фото: ГСУ СК РФ по РК и Севастополю

В Севастополе следователь СК РФ получил явку с повинной от местного жителя, который убил свою супругу. Подробности сообщили в пресс-службе ведомства.

В рамках уголовного дела обвинение предъявлено 42-летнему жителю Ленинского района.

По имеющимся данным, 18 февраля этого года следственный отдел по Ленинскому району Севастополя завёл уголовное дело по факту безвестного исчезновения местной жительницы, заявление об этом в правоохранительные органы подал ее муж. Следователи отрабатывали несколько версий пропажи женщины, приоритетной из которых стало совершение в отношении нее преступления.

Следователи осмотрели мобильный телефон и ноутбук мужа, и выявили сведения, которые указывали, что он может быть причастным к совершению убийства. В свою очередь, мужчина категорически это отрицал.

Тем не менее, следователю отдела по Ленинскому району удалось наладить контакт. В ходе грамотно выстроенной беседы от мужчины удалось получить признательные показания в совершении особо тяжкого преступления. Он сообщил, как совершил расправу, указав место сокрытия тела.

Выяснилось, что ранним утром 10 февраля мужчина задушил спящую супругу. В ночь, дождавшись, когда дети и родственники лягут спать, вынес тело во двор домовладения, где закопал. Преступление было совершено на почве намечающегося по инициативе супруги бракоразводного процесса.

Житель Севастополя задушил спящую жену

Подозреваемый задержан. Была проведена проверка показаний на месте, в ходе которой фигурант уголовного дела рассказал и показал, как совершил преступление.

Сегодня по ходатайству следствия обвиняемый заключен под стражу. Следственный комитет проводит всю необходимую работу для установления всех обстоятельств совершенного преступления и закрепления доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.

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