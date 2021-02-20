Житель Севастополя задушил спящую жену

Фото: ГСУ СК РФ по РК и Севастополю

В Севастополе следователь СК РФ получил явку с повинной от местного жителя, который убил свою супругу. Подробности сообщили в пресс-службе ведомства.

В рамках уголовного дела обвинение предъявлено 42-летнему жителю Ленинского района.

По имеющимся данным, 18 февраля этого года следственный отдел по Ленинскому району Севастополя завёл уголовное дело по факту безвестного исчезновения местной жительницы, заявление об этом в правоохранительные органы подал ее муж. Следователи отрабатывали несколько версий пропажи женщины, приоритетной из которых стало совершение в отношении нее преступления.

Следователи осмотрели мобильный телефон и ноутбук мужа, и выявили сведения, которые указывали, что он может быть причастным к совершению убийства. В свою очередь, мужчина категорически это отрицал.

Тем не менее, следователю отдела по Ленинскому району удалось наладить контакт. В ходе грамотно выстроенной беседы от мужчины удалось получить признательные показания в совершении особо тяжкого преступления. Он сообщил, как совершил расправу, указав место сокрытия тела.

Выяснилось, что ранним утром 10 февраля мужчина задушил спящую супругу. В ночь, дождавшись, когда дети и родственники лягут спать, вынес тело во двор домовладения, где закопал. Преступление было совершено на почве намечающегося по инициативе супруги бракоразводного процесса.

Подозреваемый задержан. Была проведена проверка показаний на месте, в ходе которой фигурант уголовного дела рассказал и показал, как совершил преступление.

Сегодня по ходатайству следствия обвиняемый заключен под стражу. Следственный комитет проводит всю необходимую работу для установления всех обстоятельств совершенного преступления и закрепления доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.