Житель Щелкино забил до смерти знакомого за неопрятный вид

В Щелкино местный житель 55 лет избил знакомого, который пришел к нему домой, передает пресс-служба МВД по республике.

В поселке Орджоникидзе жителя Феодосии задавило катером Происшествие случилось в марте. По данным ведомства, причиной гнева хозяина квартиры стал неопрятный вид гостя. Раздраженный хозяин нанес потерпевшему десяток ударов кулаками в лицо и шею, и причинил черепно-мозговую травму, из-за которой мужчина позже скончался. Затем злоумышленник переместил потерпевшего в подъезд, оставил его на лестничной площадке и не оказал медпомощи.

Своей вины злоумышленник не признал, но Ленинский районный суд на основании доказательств, представленных следствием, все же приговорил мужчину к пяти годам и шести месяцам исправительной колонии строго режима.