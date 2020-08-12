Житель Симферополя ограбил два офиса микрозаймов

Житель Симферополя, угрожая ножом, ограбил два офиса микрозаймов, передает пресс-служба МВД по республике.

Туристы из Ростова совершили кражу в Крыму на сумму 225 тысяч рублей Согласно данным ведомства, неизвестный мужчина в маске ворвался в офис микрокредитной организации и похитил деньги. Он имел при себе нож. В первом случае сумма ущерба составила около восьми тысяч рублей, а во втором — 30 тысяч.

Правоохранители задержали 38-летнего жителя Симферополя. Он признался в содеянном и рассказал, что денежными средствами планировал рассчитаться по многочисленным кредитным обязательствам.